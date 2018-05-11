Днем выходные будут солнечными и теплыми, ночью - заморозки

В предстоящие выходные, 12 и 13 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 14-19 градусов, в низинах – плюс 10-15 градусов. В воскресенье – плюс 12-17 градусов. В ночные часы – от минус 1 до плюс 4 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 4 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем отдельные порывы 11-16 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

12 мая по народному календарю Девять целителей.

На Девять мучеников страда была в разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».

Именины в этот день: Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот, Фома.

13 мая - Яков Теплый.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

Именины в этот день: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.