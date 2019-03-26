Дожди устроили каток на тротуарах в Челябинске, областные дороги в проезжем состоянии

Проливные дожди, местами с мокрым снегом, прошли минувшей ночью практически на всей территории Челябинской области.

По данным Челябинского Гидрометцентра, за сутки выпало от 1,4 до 10,3 миллиметра осадков в виде снега и дождя. Наибольшее количество осадков зарегистрировано в юго-западных районах области. На дорогах отмечается гололедица, в ночные часы – налипание мокрого снега на провода.

В ночные часы столбик термометра опускался ниже нулевой отметки. «С наступлением минусовых температур утром 26 марта на проезжей части образовалась гололедица, - отметили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области. - Для ликвидации скользкости региональные автодороги были обработаны пескосоляной смесью».

На региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах в минувшую ночь работало 102 единицы техники.

В УпрДор «Южный Урал» сообщили, ночью на федеральных трассах был усилен контроль за состоянием проезжей части и приняты меры по недопущению зимней скользкости. В горнозаводской зоне работало 17 единиц техники. Из них четыре единицы обрабатывали Сибирку (1679 километр трассы М-5 «Урал») и Уреньгу (1736 километр М-5).

ДТП по вине автодорог не происходило, жалобы со стороны ГИБДД отсутствуют. Все автодороги регионального и федерального значения находятся в проезжем состоянии.

Чего не скажешь о тротуарах в Челябинске. Видимо, городские власти не заботят «скользкость» дорог для пешеходов. Утром большая часть тротуаров на улицах и во дворах была покрыта тонкой корочкой льда. Идти по такой дороге было очень сложно. «Ощущаю себя корой на скользком минном поле, - поделилась своими впечатлениями от сегодняшней дороги на работу жительница Челябинска. - Мало того, что дороги скользкие, так еще и заваленные скопившимся за зиму мусором. В том числе буквально на каждом шагу валяются собачьи экскременты – на газонах, тротуарах, у крыльца. Если упадешь, что и происходило, так точно не промахнешься мимо».