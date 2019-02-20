Дубровский: Челябинская область готова стать пилотной территорией по квотированию выбросов

Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме принять закон о квотировании выбросов промышленных предприятий в весеннюю сессию.

Соответствующее поручение прозвучало в ходе оглашение главой государства послания Федеральному собранию.

Напомним, Челябинская область выбрана в качестве пилотного региона для отработки методики выполнения сводных расчётов загрязнения воздуха и их применения при квотировании выбросов.

Глава государства отметил, что за шесть лет объём загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20%. «Чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно чётко установить ответственность в промышленных и других компаниях, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать всё это в законе о квотировании выбросов», - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект, аргументируя свои шаги благими целями во благо коллективов. «При принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами народа России, - подчеркнул президент и потребовал. - Прошу принять закон в весеннюю сессию».

«Это – самый долгожданный закон в Челябинской области. Мы лоббировали его принятие с 2016 года, разработали его проект, отдельные разделы которого должны быть учтены в финальной версии», - отметил губернатор Борис Дубровский.

Напомним, Борис Дубровский, выступая на Госсовете по экологии в декабре 2016 года, предложил использовать систему сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Инициатива области по формированию новой системы квотирования вошла в перечень поручения президента по Году экологии (он был объявлен в 2017 году).

Как уже сообщало агентство, советник президента Российской Федерации Антон Кобяков назвал Челябинскую область одной из самых проблемных по качеству атмосферного воздуха. Для улучшения ситуации он предложил определить регион в качестве экспериментального по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферу. Эта задача становится актуальной в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

В конце декабря 2018 года губернатор Борис Дубровский на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам обратился с личной просьбой к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Он попросил ускорить принятие федерального закона о квотировании выбросов предприятий.

По требованию Владимира Путина закон о квотировании выбросов, который будет принят Госдумой в весеннюю сессию. «Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу», - подтвердил намерения региона Борис Дубровский. По словам губернатора, первые ощутимые результаты жители почувствуют уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС».