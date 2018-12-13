Эко-активисты требуют всех детей Челябинска обеспечить противогазами и эвакуировать их на период НМУ 2 степени

Экологические активисты требуют от региональных и городских властей обеспечить всех детей Челябинска в возрасте до 18 лет средствами индивидуальной защиты (респираторами) в связи с плохой экологической ситуацией в городе. Закупку средств защиты необходимо провести за счет бюджета.

С такими предложениями и требования обратились активисты «Стоп ГОК» и поддержавшие их жители к временно исполняющему полномочия главы Челябинска Владимиру Елистратову. Аналогичные требования озвучила партия ветеранов России в открытом письме на имя губернатора Бориса Дубровского.

Активисты также считают, что в период НМУ 2 и 3 степени необходимо проводить эвакуацию детей (правда, не уточняется, куда детей эвакуировать из города).

В настоящий момент НМУ второй степени держатся в Челябинске уже почти неделю. Родители дошкольников, у кого есть такая возможность, оставляют детей дома, чтобы их в детсадах не выводили на прогулки дышать «свежим» воздухом». У школьников такой возможности нет. Занятия никто не отменяет.

Активисты также требуют объявить в Челябинске режим ЧС, создать штаб (рабочую группу) по выходу из чрезвычайной ситуации (к работе привлечь депутатов, промышленников, надзорные органы, общественность). Общественники считают необходимым проведение внеплановых проверок на предприятиях с участием их представителей в дни НМУ. По данным надзорных структур, они в ежедневном режиме контролируют ситуацию и проводят замеры. Региональное управление Росприроднадзора для усиления контроля привлекло две передвижные лаборатории из Екатеринбурга и Курганской области и задействует беспилотные летательные аппараты. Но пока это не дает видимых результатов.

Активисты также требуют от властей выработать план мероприятий по снижению выбросов на промышленных предприятиях в условиях длительных НМУ (более 3 дней). По их мнению, необходимо срочно оснастить все образовательные, медицинские, социальные учреждения системами приточной вентиляции, оборудованной фильтрами.

«В Челябинске всё больше складывается чрезвычайная ситуация, для практического решения которой необходимо привлечь федеральные ресурсы по тушению свалок, Коркинского разреза и озера Курочкино, снизить выбросы промышленных предприятий до предельно допустимых норм, расширить мониторинг состояния окружающего воздуха, а также привлечь к ответственности виновных в сложившейся неблагоприятной экологической обстановке», - говорится в открытом письме к главе региона.

Жителя Челябинска Станислава очень удивило предложение о введении режима ЧС в Челябинска. «На улицах всегда был смог, все времена, пока стоят заводы были выбросы, все было нормально, а сейчас то чего не так. Мы же живем в городе промышленном, явно тут не будет идеального воздуха. Да ещё и погода пока что подводит», - написал он в социальных сетях и получил в ответ массу гневных откликов.

Юлия написала, что сегодня (после 12 дней НМУ) ветер подул из города и стало немного получше. «Но стена смога все равно стоит. Её наглядно подсвечивают Чуриловские теплицы», - отмечает горожанка и в подтверждение своих слов выкладывает фото.

Оксана рассказывает, что у нее «из окна на работе (ул. Линейная, вид в сторону ул. Танкистов) уже месяц один и тот же вид, а-ля "Мгла" по С. Кингу». Из соседнего окна невозможно разглядеть Чурилово. «Да и в воздухе вонь всегда, когда слабо выраженный запах, а когда и к…ц полный», - делится Оксана.

Ирина отмечает, что минувшей ночью в городе стояла ужасная вонь. «Пришлось окно на микро поставить, но все равно глотнули "свежего" воздуха. У ребенка нос заложило и кашель начался, у меня в горле першит и кашель. Уже думаем уезжать из города».