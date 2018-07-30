Ливневые канализации вновь не справились с потоками воды.

Из-за дождя, который обрушился на Челябинск вечером 29 июля, в Челябинске затопило улицы и дороги. Ливневая канализация вновь оказалась не готова к такому количеству осадков.

Почему областной центр вновь превратился в Венецию, и ливневая канализация на справилась с потоками воды, глава города Евгений Тефтелев объяснил сегодня, 30 июля, после расширенного аппаратного совещания в администрации Челябинска.

Градоначальник отметил, что вчера за вечер выпала недельная норма осадков. Это 22 миллиметра. В администрацию поступило 18 обращений по факту затопления улиц. В основном жаловались жители северо-запада.

«Мы оперативно реагировали. Нас заранее МЧС предупредила, что объявлено экстренное предупреждение. Проблема в том, что с потоками воды в ливневки попадает мусор и они забиваются. Поэтому и не справляются они», - отметил глава города.

На сегодня, 30 июля, МЧС вновь объявило экстренное предупреждение. По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинской области сохраняются грозы, град, очень сильные дожди, при грозах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.