«Мечел-Кокс» реализует экопроект на основе наилучшей доступной технологии

«Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») приступил к техническому перевооружению бензольного отделения цеха улавливания №1 с закрытием цикла конечного охлаждения коксового газа, сообщает пресс-служба компании.

Начались строительно-монтажные работы. Реконструкция позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 186 тонн в год. Проект планируют завершить в июле 2019 г.

Проект предусматривает закрытый цикл охлаждения коксового газа без контакта с воздухом: газ охлаждается оборотной водой, которая после контакта поступает в контур теплообменника. Модернизация узла охлаждения с внедрением наилучшей доступной технологии полностью ликвидирует один из значимых источников выбросов фенола, нафталина, сероводорода, аммиака. Общая стоимость проекта – 250 млн рублей.

В ходе технического перевооружения старую градирню ликвидируют. На ее месте установят спиральные теплообменники закрытого типа, градирню чистой технической воды и насосные станции.

На площадке «Мечел-Кокса» уже начали перенос технологических трубопроводов и заливку фундаментов. Идет поставка оборудования и металлоконструкций для строительства новой градирни. Устанавливаются спиральные теплообменники.

Ранее на заводе уже прошла подобная реконструкция бензольного отделения №2.

Техническое перевооружение проводится в рамках трехстороннего соглашения группы компаний «Мечел» с Правительством Челябинской области и Росприроднадзором по обеспечению безопасного и социально-ответственного функционирования предприятий в Челябинской области. Перечень экологических мероприятий разработан на сумму инвестиций 1,4 млрд руб. в период 2018-2019 гг.