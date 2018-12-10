Мэрии Челябинска придется ответить за «травлю горожан»

Активисты экологического движения «Челябинск, дыши!» намерены лично спросить за «грязный воздух» с чиновников городской администрации в ходе расширенного приема граждан в честь Дня Конституции, который состоится 12 декабря. Продленные до вечера вторника, 11 декабря, НМУ станут весомым аргументом в этом разговоре.

«В городе сохраняется очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, люди жалуются на резкое ухудшение здоровья», - отмечается в обращении одного из координаторов движения Игоря Кривченко, которое он разместил на своей странице.

Эко-активисты считают, что ни городская, ни областная власти не предпринимают должных усилий для улучшения ситуации и даже ничего не объясняют людям. У чиновников на этот счет свое мнение.

Активисты отмечают, что даже при неблагоприятных погодных условиях «грязные» производства не снижают уровень выбросов, на закрытой городской свалке в Челябинске и на новой свалке в Полетаево сохраняются очаги возгорания, продолжает гореть уже год как закрытый Коркинский разрез и шламохранилище (недалеко от озера Курочкино, Копейский округ). В зимний период усугубляет ситуацию реагенты, которыми посыпают городские дороги и используемый дешевый низкокачественный уголь на ряде предприятий.

«Мы потребуем привлечь федеральные ресурсы для тушения свалок, Коркинского разреза и озера Курочкино, потребуем снижения выбросов, включения очистки, остановки производства, потребуем обеспечить наблюдение за свалками, потребуем расширить мониторинг состояния окружающего воздуха, потребуем привлечь к ответственности виновных в нашей травле лиц», - заявлено в обращении.