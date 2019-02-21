Мэрия Златоуста не дала «добро» на проведение митинга против строительства кремниевого завода

Администрация Златоуста (Челябинская область) не согласовала проведение митинга против строительства кремниевого завода.

Как сообщают активисты на своей странице «ВКонтакте», уведомление о проведении митинга против строительства кремниевого завода было подано в мэрии в понедельник, 18 февраля.

Акцию протеста планировалось провести 2 марта на площадке у Мемориала Славы «Вечный огонь». Но мэрия отказала, аргументируя это тем, что выбранное место не входит в перечень единых мест для коллективного обсуждения общественно-значимых вопросов и выражения общественных настроений. При этом активисты заверяют обратное – «Вечный огонь» включен в этот список.

«Администрация Златоуста продавливает интересы заезжих элит и хочет отравить ядовитым химическим производством наш город, вопреки тезисам Президента, посвященным экологии в Челябинске», - считают противники строительства кремниевого завода.

Организаторы заявляют, что 2 марта митинг состоится в любом случае и он будет проведен в рамках закона.

В администрации Златоуста пояснили, что площадка у мемориального комплекса «Слава», посвященного памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны златоустовцев, была исключена из перечня разрешенных для проведения публичных мероприятий территорий по просьбе ветеранских организаций. Соответствующие поправки в постановление правительства были внесены еще в декабре 2012 года (№ 731-П). Организаторам митинга направлено предложение об изменении места проведения публичного мероприятия, заверили в мэрии.

В настоящий момент активисты собрали уже более 13 тысяч подписей жителей Златоуста, которые выступают против строительства кремниевого завода, и отнесли их в администрацию. На въезде в город «кто-то добрый решил разметить баннера на билбордах (с надписью «Нет – кремниевому заводу») в надежде, что местные чиновники увидят и прислушаются к мнению жителей», отмечает депутат Законодательного собрания области Ольга Мухометьярова.

Губернатор Борис Дубровский ранее подчеркивал, что окончательное решение об открытии ООО «Силарус» кремниевого завода на территории Златоуста не принято. Рассматриваются и другие производственные площадки. Глава региона заверил, что строительство начнется только после прохождения всех предварительных этапов: определения площадки, выполнения проектных и изыскательских работ, прохождения экологической и государственной экспертизы и получения разрешения на строительство.

Как уже сообщало агентство, проект металлургического комплекса по производству технического кремния предусматривает строительство двух рудотермических печей мощностью 27 МВт каждая. Для этих целей городские власти готовы отдать часть зон лесов и лугов городского округа.

На понедельник, 11 марта, назначены публичные слушания, на которых и будет рассмотрены поправки в правила землепользования. Новая промзона площадью 60 гектаров появится с левой стороны автодороги поселок Балашиха- проспект Мира.