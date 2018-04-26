Московский ураган идет на Челябинскую область

В Челябинской области к вечеру резко испортится погода.

В Челябинской области сегодня к вечеру, 26 апреля, ожидается резкое ухудшение погоды. Ночью пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.

По данным регионального МЧС, непогода в Челябинской области сохранится до вечера 27 апреля. В связи с этим повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При сильных порывах и усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, лучше находится в помещениях. Необходимо взять под особый контроль детей. Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

Автомобиль лучше поставить в гараж или парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Порывистый ветер может заметно повлиять на самочувствие людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами. Их состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного.