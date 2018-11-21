На Челябинскую область надвигается мощный циклон

Мощный циклон надвигается на Челябинскую область (захватит Урал и Сибирь). Он принесет похолодание, снегопады, порывистый ветер и понижение атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Гидрометцентре, снежная погода настигнет Уральский регион 22 и 23 ноября.

В ночь на четверг столбики термометра в Челябинской области пустятся до отметки минус 8-13 градусов, при прояснении до минус 18 градусов, в ночь до пятницы будет еще морознее – минус 12-17 градусов, в отдельных районах – до минус 23 градусов. В дневные часы синоптики обещают от минус 4 до минус 10 градусов.

Дополнительным неблагоприятным нагрузочным фактором станет порывистый ветер – до 6-11 метров в секунду, местами до 18 метров в секунду. Даже у здоровых людей в ветреную погоду нарушается сон, снижается работоспособность и концентрация внимания. А у людей с нервными расстройствами самочувствие может ухудшиться вплоть до депрессивного.

Кроме того, в эти дни прогнозируются снегопады (в пятницу в горах ожидаются сильные) и метели. Из-за снегопадов и метелей недомогание почувствуют люди с сосудистыми нарушениями и психо-эмоциональными расстройствами. Также метель может спровоцировать обострение хронических заболеваний кожи.

Еще одним негативным фактором станет низкое атмосферное давление. Уже сегодня они ниже нормы на 10 единиц, а последующие дни оно еще будет снижаться и к пятнице достигнет 727 миллиметров ртутного столба. Очень внимательно нужно отнестись к своему самочувствию людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов.