Нацпарк «Таганай» сумел организовать переписку детей с животными на высшем уровне

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) по количеству участников всероссийского эколого-просветительского проекта «Письма животным» вошел в десятку лидеров по России.

«Друзья по переписке» у обитателей Таганая теперь есть не только в Златоусте, но и в Миассе, Челябинске и Нязепетровске.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, письма животным школьники и воспитанники детских садов писали до конца марта. Всего таганайские «почтальоны» доставили 857 посланий. Среди адресатов оказались не только всем известные заяц, бобр или белка, но и росомаха, гусеница, выдра, гадюка и даже клоп.