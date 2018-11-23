Нацпарк «Таганай» сумел организовать переписку детей с животными на высшем уровне
Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) по количеству участников всероссийского эколого-просветительского проекта «Письма животным» вошел в десятку лидеров по России.
«Друзья по переписке» у обитателей Таганая теперь есть не только в Златоусте, но и в Миассе, Челябинске и Нязепетровске.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, письма животным школьники и воспитанники детских садов писали до конца марта. Всего таганайские «почтальоны» доставили 857 посланий. Среди адресатов оказались не только всем известные заяц, бобр или белка, но и росомаха, гусеница, выдра, гадюка и даже клоп.
«Перед этим в детских садах и школах прошли уроки и занятия, посвященные проекту. Мы рассказывали ребятам о национальном парке, о животных, которые обитают в таганайских лесах, учили их правильно писать письма, - сообщила заместитель директора национального парка «Таганай» по науке и экологическому просвещению Эльвина Новоселова. – Отдельно велась работа с педагогами-кураторами, для них в этом проекте была предусмотрена отдельная номинация».