Наталья Котова осматривает мусорные площадки и дворы Челябинска

Временно исполняющий полномочия главы города Челябинска Наталья Котова проводит объезд объектов инфраструктуры Челябинска.

В поездке Котову сопровождают заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников, начальник управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков, глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова.

Первым делом Наталья Котова посмотрела две контейнерные площадки в Тракторозаводском районе.

Первая контейнерная площадка, расположенная напротив дома по улице Салютной, 23Б, уже вызвала нарекания. За площадкой был набросан мусор. Вторая площадка, находящаяся напротив детского садика номер 475, тоже не обошлась без замечаний. За контейнерами были навалены ветки.

Наталья Котова поручила Владимиру Жучкову устранить все замечания в ближайшее время.

Были претензии и к работе регоператора - ЦКС. Когда выгружают мусор из контейнеров в мусоровозы, часть его падает и остаётся. Это происходит и в частном секторе, и во дворах многоквартирных домов. Необходимо убирать все начисто. Галина Гаврилова пообещала, что в этом направлении будет вестись работа с управляющими компаниями и с ЦКС.