Ноябрь в Челябинской области будет теплым и малоснежным

По прогнозам синоптиков ноябрь в Челябинской области будет достаточно теплым и малоснежным.

По данным gismeteo, в начале месяца в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 5 градусов, возможны мокрый снег с дождем. В середине месяца похолодает до минус 5-7 градусов, пройдет снег. В конце месяца средние температуры воздуха днем составят минус 3-5 градусов, без существенных осадков. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 8-10 градусов.

В Челябинской области обычно в конце октября устанавливается зимний режим погоды, то есть температура воздуха переходит через 0 градусов в сторону понижения. Поэтому ноябрь является первым зимним месяцем.

Средняя температура воздуха в ноябре составляет минус 6-7 градусов на всей территории области. В теплые годы она достигает минус 1-3 градусов, в холодные – опускается до минус 13-15 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12-17 градусов, в городе Челябинске – плюс 16 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 36-42 градуса, в Челябинске – минус 36 градусов.

В северной половине области выпадает 40-51 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 18-26 мм. В этом месяце может наблюдаться дождь, мокрый снег с дождем и снег. Максимальная продолжительность осадков в городе Челябинске составляет 216 часов. Обычно в начале ноября в северных районах области, а на остальной территории во второй декаде устанавливается постоянный снежный покров.

Народ называет ноябрь «листогноем». Это последний осенний месяц. Деревья уже сбросили листву, дует холодный ветер, рано темнеет. Народные приметы ноября: в ноябре первый прочный снег выпадает за ночь. Если на Казанскую (4 ноября) небо заплачет, то следом за дождем зима придет. Если день 4 ноября будет ненастным, то скоро придет зима. Снег или град 5 ноября предвещает, что с Матрены зима на ноги станет. Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен для урожая будущего года. Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого понижения температуры. Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму и весну.