Присылайте свои новости

Агрохолдинг "Равис" (Челябинская область) объявил о закрытии свалки с сорокалетней историей в Сосновском районе. Этого события местные жители ждали давно - теперь экологическая ситуация здесь значительно улучшится.

Генеральный директор предприятия Андрей Косилов утвердил программу по закрытию полигона год назад. Свалка должна была официально прекратить свое существование первого июля, однако получилось закрыть ее раньше.

По словам Андрея Косилова, сначала мусор прекратили привозить на полигон поселок Рощино коммунальщики. «Равис», в свою очередь, установил дюжину зеленых контейнеров, также перестав вывозить отходы на несанкционированный полигон.

Ежедневно на территории полигона, примерная площадь которого составляла 4 гектара, работали 6 единиц техники – самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики. Территорию полигона засыпали грунтом (всего было завезено 5,5 тысячи тонн грунта) и разровняли. В общей сложности на решение этой экологической проблемы агрохолдинг направил около 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время решается вопрос о засеивании площадей бывшего полигона лесом и травами (вероятно, там появятся костер, многолетняя трава, и клевер).

«Это будет уже абсолютно рекультивированная территория», - заверил Андрей Косилов.

В 2019-м году "Равис" планирует вложить в экологию значительные средства. Инвестпрограмма предприятия в текущем году составляет около 400 миллионов рублей - преимущественно денежные средства будут направлены на развитие экологической и перерабатывающей отраслей. Около ста миллионов планируется вложить в развитие Среднеуральской фабрики, которую агрохолдинг выкупил и вывел из банкротства.