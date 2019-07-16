Розинская свалка пока еще опасна: экопатруль зафиксировал здесь несколько очагов тления и открытого горения

Экопатруль общественной организации «Антисмог» выезжал с инспекцией на полигон твердых бытовых отходов вблизи поселка Роза (г.Коркино, Челябинская область), который с начала года отравляет воздух местным жителям. При помощи тепловизора экозащитники 11 июля провели исследование территории свалки на предмет эндогенных пожаров и обнаружили по краям свалки несколько очагов тления и открытого горения.

«Мы зафиксировали очаги тления и открытого огня. При нас приезжала пожарная машина. Как таковых претензий к администрации у нас нет. Она включилась в работу, которую нужно делать качественно и почаще присутствовать на объекте. Мы также ждем от чиновников план мероприятий по ликвидации эндогенных пожаров. Этот объект мы держим на особом контроле. Сейчас стоит жаркая погода, которая способствует распространению огня и возникновению эндогенных пожаров. А продукт горения от них – это далеко не угарный газ. Здесь высокий класс опасности», - сказал заместитель руководителя общественной организации «АнтиСМОГ» Евгений Маленкин.

Как уже сообщало агентство, свалка была официально закрыта первого января 2019 года. Но происходящие на ней пожары вынуждают розинцев жить под клубами зловонного дыма, задыхаясь от запаха горящей пластмассы. Наиболее удручающие ситуация была в марте этого года. Пожары охватили площадь около 120 квадратных метров. На розинскую свалку тогда приезжал глава региона Алексей Текслер. Она встретила страшным зловонием и гейзером вонючего дыма. На тушение розинской свалки тогда было выделено 300 тысяч рублей. Через несколько дней пожары были потушены, но, как показала проверка общественной организации «АнтиСМОГ», периодически возникают вновь.

Администрация Коркинского района полностью опровергает информацию, поступившую от организации «АнтиСМОГ».

«Заключен контракт на ведение противопожарного мониторинга. Также на территории свалки установлены камеры видеонаблюдения. Сигнал поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу управления гражданской защиты, где специалисты в онлайн-режиме 24 часа в сутки отслеживают ситуацию. Последнее возгорание ориентировочной площадью 30-40 метров квадратных было зафиксировано в середине мая. В течение нескольких часов очаг возгорания был ликвидирован. Жалоб по розинской свалке от граждан не поступало», - сообщила начальник управления информационно политики и общественных связей администрации Коркинского муниципального района Мария Сейидова.

Экопатруль «Антисмога» также провел исследования чистоты воздуха при помощи газоанализатора на предмет присутствия вредных веществ. Прибор зафиксировалв воздухе превышение норм предельно допустимой концентрации аммиака и оксида углеводорода. Замеры за территорией полигона так же показали превышение.

«По итогам проведенной проверки можно сказать, что ситуация на свалке вблизи посёлка Роза относительно контролируется надзорными органами и местной администрацией. Однако показания газоанализатора свидетельствуют о превышении вредных веществ в воздухе рядом с полигоном. Следовательно, находиться вблизи объекта по-прежнему опасно для здоровья. Поэтому мы продолжим следить за ходом работ. В ближайшее время планируем получить информацию о предпроектных изысканиях по рекультивации свалки», - прокомментировал ситуацию руководитель организации «Антисмог» Михаил Махов.

В Коркинском районе разработан план мероприятий для подготовки свалки ТКО к рекультивации, он был направлен главе региона Алексею Текслеру с просьбой оказать финансовую помощь на их реализацию.

«Распоряжением правительства были открыты лимиты на использование бюджетных средств на сумму три миллиона 326 тысяч рублей. Ситуация по свалке находится на постоянном контроле и главы Коркинского района Натальи Лощининой», - сообщила начальник управления информационно политики и общественных связей администрации Коркинского муниципального района Мария Сейидова.

В настоящее время готовится техническое задание для заключения контракта по минимизации площадки свалки. После запланировано проведение межевания, постановка участка на кадастровой учет. Затем будет подготовлен проект рекультивации свалки. Все мероприятия будут осуществлены в течение этого года, заверяют в администрации района.