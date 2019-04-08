Сергей Лихачев увольняет весь миасский участок ООПТ за беспредел на Тургояке

Исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев, в минувшие выходные посетивший с внеплановой проверкой озеро Тургояк в Миассе, принял решение уволить начальника местного участка ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Бориса Саратцева и троих его подчиненным за плохую работу.

Получая множество жалоб от местных жителей и общественников на отсутствие должного контроля за происходящим на территории памятника природы регионального значения, Сергей Лихачев решил лично проверить, насколько обоснованы обвинения людей в адрес представителей ведомства, допустивших варварское отношение к уникальному водоему.

Увы, но жители оказались правы. Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков, картина, представшая перед глазами его начальника, действительно оказалась удручающей.

Квадроциклы, снегоходы, кучи мусора, машины, непонятные строения – Сергей Лихачев убедился, что Тургояк, жемчужина Южного Урала, действительно находится в большой беде.

«Даже в лесах в окрестностях Тургояка запрещается ездить на квадроциклах и снегоходах, а тут техника даже на сам водоем заезжала. В выходные было очень тепло, солнечно, и люди массово поехали отдыхать на озеро – со всеми вытекающими последствиями. Мы доехали до инспекторов ООПТ, которые должны следить за порядком на озере Тургояк, но их не оказалось на месте», - рассказал Виталий Безруков.

Он отметил, что Сергей Лихачев очень расстроился и разозлился на людей, которые не делают свою работу. Четверо сотрудников миасского участка ООПТ, включая его начальника Бориса Саратцева, будут уволены. На их место, сообщил Виталий Безруков, возьмут людей ответственных, неравнодушных, болеющих душой за судьбу Тургояка. Кандидатов присмотрят из числа общественников с активной жизненной позицией.

К слову, буквально сегодня, восьмого апреля, организация «Гражданский патруль» заявила о направлении обращений в министерство экологии Челябинской области и региональную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту обнаружения в акватории уникального озера-памятника природы плавучих садков с молодняком форели.

Руководитель местного отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова заявила, что искусственное разведение рыбы в Тургояке запрещено положением о памятнике.

«Это важное ограничение, поскольку любая рыбохозяйственная деятельность разрушает уникальную экосистему озера и ухудшает его эстетический вид. Однако малые фермы появляются на Тургояке регулярно. Сейчас они расположены со стороны пирса клуба «Контакт», в так называемом «рыбном месте», летом здесь работает рыбный ресторан», - подчеркнула Анна Сизова.

Руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов добавил, что разводить форель нужно в закрытом водоеме, не связанном с природной экосистемой Тургояка.

«Мы рассчитываем, что предприниматель предпримет необходимые усилия для минимизации воздействия на природу озера», - сказал Антонов.

Помимо промысловых садков с рыбой, общественники зафиксировали новые изменения береговой линии. На территории отеля выкорчевана вся растительность, природный ландшафт покрыт каменным отсевом. Появились новые нестационарные объекты.

Фото предоставлено "Гражданским патрулем"