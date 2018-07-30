Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки

Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Челябинской области продлено еще на сутки. Метеозависимых людей просят внимательнее отнестись к своему самочувствию.

Даже здоровые люди в такую погоду могут отмечать сонливость, снижение работоспособности, повышенную утомляемость. А состояние лиц с нервными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем 30 июля в отдельных районах прогремят грозы, пройдут очень сильные дожди, град, местами крупный, порывы ветра при грозах 15-20 метров в секунду.

В минувшие сутки в большинстве районов прошли дожди, местами сильные очень – выпало от 0,3-40 миллиметров ртутного столба. Отмечались грозы и крупный град.

Южноуральцы в соцсетях выкладывали видео и фотографии с затопленными дорогами.