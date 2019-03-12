Снежинского медведя после пробуждения отправят в заказник

Снежинского медведя – так окрестили косолапого, свившего гнездо в окрестностях закрытого административно-территориального образования Челябинской области, - отправят в заказник после того, как он проснется. Об этом сообщили в минэкологии региона.

Косолапый хищник вышел из леса осенью прошлого года, устроив себе уютную постель из веток в двух километрах от дороги, ведущей в Снежинск, и пятого декабря преспокойно заснул - спит до сих пор. После того как бурый медведь впал в спячку, комиссия по чрезвычайным ситуациям Снежинска провела внеочередное заседание, приняв решение оградить мишку от назойливых туристов и дать ему спокойно выспаться.

Скоро зимняя спячка закончится. Медведь может проснуться в любую минуту, тем более что спит он не в закрытой берлоге, а на открытой местности - от снега и дождя дикого зверя ничто не защищает.

Как сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, пока косолапый храпит в своем гнезде, в Снежинске по поручению главы региона Бориса Дубровского провели всю необходимую подготовительную работу, направленную на организацию безопасности местных жителей и на доставку медведя в заказник.

Во время спячки лесного жителя администрация Снежинска позаботилась о том, чтобы для него соорудили клетку с приманкой, а минэкологии подготовило все необходимые документы на отлов.

Когда медведь проснется, он среагирует на приманку и окажется в закрытой клетке. В ней мишку доставят в один из государственных заказников Челябинской области, где обитают его сородичи.

СПРАВКА

Бурый медведь - весьма осторожный зверь. Как правило, он избегает встреч с человеком. Добродушен медведь только в сказках. Это крупное, очень сильное, опасное и практически непредсказуемое животное, способное одним ударом лапы убить взрослую корову. Он может молниеносно изменять свое поведение, на его морде незаметны эмоции. Бурый мишка наблюдателен, склонен к аналитике, его бег обладает небывалой мощью – зверь может развить скорость до 40 км/час. Косолапый наделен острым обонянием и слухом. Он способен ощущать запахи на расстоянии двух километров.