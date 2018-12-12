Советник президента РФ предложил провести эксперимент в Челябинской области

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков назвал Челябинскую область одной из самых проблемных по качеству атмосферного воздуха. Для улучшения ситуации он предложил определить регион в качестве экспериментального по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферу. Эта задача становится еще более актуальной в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году

Об этом шла речь на заседании организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году.

По его словам, проведение в России глобальных международных мероприятий ставит задачи по решению масштабных проблем, которые существуют на сегодня. «Челябинская область является одним из проблемных регионов по качеству атмосферного воздуха, - отметил Антон Кобяков. - Именно поэтому полагаю необходимым определить ее в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух».

Советник президента РФ выразил уверенность, что консолидация усилий властей всех уровней и комплексные меры позволят в ближайшей перспективе значительно улучшить качество окружающей среды в регионе, сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский еще два года назад, выступая на Госсовете по экологии в декабре 2016 года, предложил использовать систему сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Инициатива области по формированию новой системы квотирования вошла в перечень поручения президента по Году экологии (он был объявлен в 2017 году). Кроме того, Борис Дубровский предлагал определить регион в качестве пилотного по внедрению системы управления качеством атмосферного воздуха, рассчитанной на основе сводного тома предельно допустимых выбросов.

В феврале 2017 года Борис Дубровский, выступая на сессии в рамках Российского инвестиционного форума, отмечал, что «экологическая емкость Челябинска исчерпана», а действующая природоохранная практика стала нерезультативной. Но принятие решения о введении новых практик по разным причинам откладывалось.

Возможно, теперь в регионе удастся изменить экологическую ситуацию к лучшему. Этот вопрос будет решаться комплексно, подчеркнули на заседании оргкомитета. Помимо управления качеством атмосферного воздуха, запланирован ряд других мероприятий: рекультивация городской свалки, очистка русла реки Миасс и благоустройство городской набережной.

На заседании также обсуждались и другие важные направления подготовки к международным мероприятиям. На сегодня ведется строительство центральной площадки проведения саммитов - «Таганай-2020»; реконструкция аэропортового комплекса «Баландино»; строительство нового и реконструкция существующего гостиничного фонда; запланировано обновление дорожной инфраструктуры.

«В короткие сроки необходимо решить вопросы благоустройства, экологии, состояния городских дорог и модернизации общественного транспорта путем его перевода на газомоторное топливо и создание соответствующей инфраструктуры», - доложил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, в целом все работы ведутся в графике, по ряду направлений удается идти с опережением.