Спасенный на севере региона сокол осваивается в челябинском зоопарке

В Челябинской области спасли раненого сапсана, у которого оказалось сломано крыло. Пернатый красавец, чей вид занесен в Красную книгу, находится на карантине в челябинском зоопарке. Здесь он и останется жить.

Хищную птицу на севере региона в первой декаде мая обнаружила местная жительница, которая рассказала о травмированном соколе челябинскому орнитологическому сообществу, назвав найденного сапсана «маленькой птичкой».

После получения необходимых разрешительных документов на транспортировку сокола доставили в министерство экологии Челябинской области, а после - на ветеринарный осмотр. В ветеринарном госпитале хищнику сделали компьютерную томографию, после чего обнаружилось, что у него перелом правой плечевой кости и, возможно, потребуется операция.

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, после дополнительных ветеринарных осмотров врачи объяснили: операция, возможно, потребуется, но прежде необходимо удостовериться в наличии адекватного аппетита и нормального пищеварения. Орнитологам сказали, что операция по сбору кости сложная, но у птицы стопроцентные шансы выжить и без нее. Однако вернуться в дикую природу она уже не сможет. Спасителям посоветовали срочно обеспечить комфортные условия для последующего лечения и реабилитации в каком-нибудь специализированном учреждении.

Благодаря согласованному взаимодействию с сотрудниками челябинского зоопарка сапсану своевременно подготовили карантинную комнату. Птице не пришлось долго ждать необходимую помощь и еду, а также кров над головой. Сокол был транспортирован из ветеринарной клиники и передан на ответственное содержание в искусственных условиях с целью лечения и реабилитации в муниципальный зверинец южноуральской столицы. Сейчас продолжается работа с сотрудниками Росприроднадзора для получения разрешения на содержание сапсана в неволе в специализированном учреждении. Скоро у краснокнижного хищника успешно закончится срок карантин - и его переведут в общий вольер.

Мероприятие по спасению сапсана проводилось в рамках социального проекта экологической направленности «Спасение диких птиц Челябинской области», проводимого при поддержке минэкологии региона.