Субботники в Челябинске продлятся до 1 июня. В массовой уборке областного центра уже приняли участие порядка 65 тысяч человек.

О том, как проходят в Челябинске массовые весенние субботники говорили сегодня, 7 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«В субботниках приняли участие 65 тысяч человек. Активно продолжаем вывоз мешков с мусором. Если неделю назад у нас было сообщение о 190 адресах, где они скапливаются, то сейчас таких адресов в три раза меньше», - отметил начальник управление благоустройства администрации Челябинска Владимир Жуков.

«Погодные условия не очень благоприятные. Но стараемся. Мешки с мусором вывозим, а то количество мешков, которое есть на газонах, я считаю, что оно не критично. Работы по благоустройству города будут продолжены», - добавил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Субботники в Челябинске продолжаться до 1 июня.