В Челябинске еще на сутки продлено «черное» небо второй степени

В Челябинске еще сутки сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. НМУ начались еще 1 декабря, а с 6 декабря степень опасности выросла с первой до второй.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия сохранятся до 19 часов среды, 12 декабря.

Управление Росприроднадзора убедительно просит руководителей промышленных предприятий взять под личный контроль выполнение мероприятий, утвержденных в составе ПДВ, по снижению негативного воздействия на окружающую среду в период действия НМУ.

Администрации города предписано запретить движение грузового автотранспорта в спальных районах, ограничить движение легкового автотранспорта, ограничить погрузочно-разгрузочные работы.

Южноуральцам советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; заниматься физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Горожанам также рекомендуют по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в управление Росприроднадзора по телефону 8-351-237-81-83 или 7 (908) 094-00-64, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.