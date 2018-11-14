В Челябинске и Магнитогорске объявлены НМУ

В Челябинске объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, с вечера вторника до 19 часов среду, 14 ноября, в региональном центре сохранятся метеоусловия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Как уточнили в региональном управлении Росприроднадзора, слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия, которые приводят к НМУ, ожидаются и на территории Магнитогорска до 19 часов 14 ноября.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ и перечнем мероприятий, предусмотренных томами ПДВ.

Владельцев автотранспортных средств в период НМУ просят по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Челябинцам в период НМУ советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Желательно в этот период ограничить потребление соли, жирной и трудноусвояемой пищи. При наличии хронического заболевания, особенно лицам, страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт.