В Челябинске коммунальщики разгоняли лужи

В социальных сетях появилось видео, как коммунальщики Челябинска на спецтехнике разгоняют лужи после дождя.

На кадрах, снятых на видеорегистратор, отчетливо видно, что два трактора щетками подметают лужи. Кто-то из пользователей предположил, что это просто «влажная» уборка улиц города, кто-то посчитал, что коммунальщики просто ехали по запланированному маршруту, а кто-то это связал с критикой бывшего тогда главой Челябинска Владимира Елистратова, который в конце апреля заявил, что недоволен влажной уборкой городских улиц.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 19 апреля на аппаратном совещании в городской администрации начальник управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков также поддержал Владимира Елистратова и отметил, что пока улицы областного центра далеки от идеала. Так, по словам Владимира Жучкова, в недостаточном объеме проводится влажная уборка проезжей части улиц и прилотковых зон. В июле коммунальщики ситуацию, судя по видео, решили исправить.