В Челябинске наградили лучших друзей птиц

В администрации Центрального района Челябинска наградили лучших друзей птиц - участников экологической акции «Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям», которые в период с 14-го февраля по 20-е марта должны были смастерить и установить кормушку для птиц, сфотографировать ее и разместить в соцсетях с хэштегом #покормиптиц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, за полтора месяца в акции поучаствовали более двух с половиной тысяч южноуральцев из 18-ти муниципальных образований.

Кормушки изготавливали воспитанники детских садов, школьники, студенты, ребята, занимающиеся в экологических кружках, и целые южноуральские семьи.

Например, семейство Шаевских развешивало кормушки в полном составе: мама, папа и восьмилетняя дочь Даша. Об акции, организованной минэкологии региона при участии челябинского орнитологического общества, Шаевские, живущие в селе Долгодеревенском, узнали от Дашиного педагога. Развесив кормушки, следили, чтобы они всегда были наполнены кормом для пернатых.

«Сначала мы делали кормушки из канистр, - рассказала участница еще одного «семейного подряда» Галина Горенькова. - Потом - деревянные. Живем мы в новом микрорайоне, и о птицах здесь никто не заботился. Теперь на деревьях висят новые кормушки. Могу с уверенностью сказать - на пропитание пернатым ушло уже 25 килограммов семечек».

Награды за творческий подход и активную гражданскую позицию получили участники из Челябинска, Троицка, Уйского и Агаповского районов. Тем временем, география акции намного шире: ее участниками стали жители Каслей, Снежинска, Магнитогорска, Копейска, Озерска, Верхнеуральска, Трехгорного, Варны, Южноуральска, Локомотивного городского округа, Еманжелинского, Кизильского, Октябрьского, Увельского, Кунашакского и Октябрьского муниципальных районов.

Как отметили в минэкологии региона, те, кто не смог присутствовать на церемонии лично, обязательно получат свои награды - при содействии администраций городов и районов Челябинской области.