В Челябинске откроется «Зеленая тропа». Экологическая тропа будет полноценным общественным пространством.

Десятого октября за памятником имени. Курчатова состоится открытие экологического маршрута «Зеленая тропа».

«Зелёная тропа» начинается у памятника имени Курчатова и продлиться до урочища «Монахи». Длина маршрута в одну сторону составляет 2,5 км. На всем протяжении тропы установлены километровые столбы, информационные стенды, которые расскажут посетителям историю городского бора, научат правильно кормить птиц и животных, обитающих в бору.

Главная цель экотропы — заложить основы развития дорожно-тропиночной сети в Челябинском городском бору, таким образом, снизить антропогенную нагрузку на природную территорию. Об этом сообщает общественная организация «Время Че».

Челябинский городской бор является памятником природы областного значения, он находится в центре промышленного мегаполиса. Такое расположение привлекает большое количество посетителей, которые увеличивают нагрузку на экосистему, чтобы Челябинский бор перестал деградировать, ему необходима развитая дорожно-тропиночная сеть. Мы ставили своей целью сделать маршрут не только правильным с точки зрения экологии, но и полезным для жителей города.