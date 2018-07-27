В Челябинском бору начинают создавать экологическую тропу

В Челябинске общественники создадут экологическую тропу в городском бору.

Создание начнется первого августа - после нескольких месяцев совместной работы дизайнеров, экологов, специалистов по рекреационным нагрузкам и проектировщиков.

Основными элементами тропы, отвечающими за сохранение и развитие биологического разнообразия челябинского городского бора, станут малые архитектурные формы. Кормушки для птиц и белок, конструкции для гнездовья птиц уже изготовлены и ждут установки.

Проект был представлен руководителям министерств региона, специалистам ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и лесничества, теперь авторы готовятся познакомить с ним широкую общественность.

В понедельник, 30 июля, в Челябинске состоится пресс-конференция, на которой проект экотропы презентуют средствам массовой информации. Она пройдет в 11 утра по адресу: улица Тимирязева, 33. В пресс-конференции примут участие председатель общественного движения «Время Че» Феликс Панов, директор ОГУ «ООПТ ЧО» Александр Лагунов, представители главного управления лесами региона и дизайнеры.