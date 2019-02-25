В челябинском зоопарке проснулся бурый мишка по имени Степан

В челябинском зоопарке - радостное, предвесеннее событие: в пятницу, 22 февраля, из долгой спячки, в которую залег, как и полагается, осенью, вышел бурый мишка по имени Степан.

Как и в прошлом году, могучий зверь стал самым первым из косолапых обитателей челябинского зверинца, кто пробудился ото сна. Правда, в 2018-м это случилось гораздо позднее, в марте, - в прошлом году в феврале было значительно холоднее, поэтому Степан проспал дольше.

В настоящее время в зоопарке продолжают спать двое бурых (Маша и Бусинка) и двое гималайских (Алиса и Харитон) медведей. Пара белых мишек – не в счет, эти животные бодрствуют круглый год.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в зоопарке, Степан окончательно ожил только к понедельнику. Проснувшись в пятницу, он далеко на сразу пришел в себя, в выходные находился в состоянии полудремы – как говорится, между сном и явью: приоткрывал глаза и снова закрывал. От предложенной рыбки отказался – вроде и не против был откушать предложенного яства, но не стал: слишком лениво.

В группе челябинского зоопарка ВКонтакте сегодня появилось фото прекрасного Степана, сопровожденное веселым текстом:

«Итак, Степан проснулся. Доброго всем утречка! Посмотрите на его полузакрытый глаз, выражение морды и ощутите духовную связь с ним».

Ощутить духовную связь с мишкой получилось легко: понедельник – день тяжелый.

Фото челябинского зоопарка