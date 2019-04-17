В Челябинской области предлагают ограничить сезон весенней охоты

В Челябинской области предлагают отменить сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в связи с высокой угрозой возникновения лесных пожаров в этот период, в том числе и по вине охотников.

С таким предложением выступил и.о. вице-губернатора – министр общественной безопасности Олег Климов на заседании правительства области

Как доложил министр экологии Сергей Лихачев, в сезон весенней охоты 2019 года в охотничьих угодьях Челябинской области предлагается разрешить охотиться на селезней с подсадной уткой из укрытия, на токующих самцов глухаря и тетерева, на вальдшнепов на вечерней тяге.

Планируется ввести запрет только на охоту на селезней из укрытия с чучелами уток. «Введение запрета связано со снижением фактора беспокойства для водоплавающей птицы и снижения риска возникновения ландшафтных пожаров, вызываемых посещением угодий большим количеством людей», - уточнил Лихачев. Ранее такой запрет позволил снизить нагрузку на околоводное пространство – с 10 тысяч до 5 тысяч человек.

Олег Климов обратился к врио губернатора с предложением ввести полный запрет. «На самом деле весенняя охота является одним из факторов риска. Она проходит в самый опасный сезон, когда горят леса и поля. Правильной мерой, на наш взгляд, было бы полное запрещение весенней охоты. Это сделано во многих субъектах РФ», - рассказал Климов.

Вице-губернатор напомнил, что еще три года назад министерству экологии было дано поручение проработать вопрос о запрете весенней охоты. Это было бы полезно для животного мира и отчасти решило бы вопросы с пожарами, считает Олег Климов. Он предложил поручить министерству продолжить работу по полному запрету весенней охоты на водоплавающую дичь.

Сергей Лихачев ответил, что сроки весенней охоты и так были сокращены на 10 календарных дней. «Но это самый опасный период», - подчеркнул Климов. С этим согласился и глава минэкологии, и добавил, что министерство готово и дальше проработать этот вопрос.

Вице-губернатор Сергей Сушков отметил, что в регионе большое число охотников и введение полного запрета может вызвать серьезное недовольство у этой категории населения. «Мы и так сократили до самого минимума», - добавил Сушков.

После всех дебатов правительство приняло решение о сохранении периода весенней охоты на водоплавающую дичь на 2019 год.