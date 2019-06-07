Присылайте свои новости

Жара возвращается

В Челябинской области растет уровень пожарной опасности
Среда обитания
Вчера, 18:43
Автор: 
Любовь Юрина

Во второй половине дня 16 июля и 17 июля в крайних южных и юго-восточных районах Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале), в южной половине и северо-восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, после небольшой передышки жара возвращается на Южный Урал.

Завтра, 17 июля, столбик термометра будет стремиться к 30-градусной отметке, в Челябинске – плюс 25-27 градусов. В четверг синоптики обещают плюс 29-34 градуса (в областном центре – плюс 29-31 градус), в пятницу – плюс 30-35 градусов, в Челябинске – до плюс 32 градусов. При этом отдельные порывы ветра будут достигать завтра 14 метров в секунду, в последующие два дня - 4-9 метров в секунду.

При таких погодных условиях в лесах региона складывается напряженная пожароопасная обстановка. «Высокие температуры воздуха и шквалистый ветер приводят к быстрому распространению огня, сейчас горит даже зеленая трава», - рассказал исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Руководитель ведомства просит южноуральцев и гостей региона: не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. «Если вы находитесь в лесу, то необходимо исключить любые действия, связанные с огнём», - обращается к жителям Сергей Лавров.

Как уточнили в главном управлении лесами области, за минувшие выходные и первые дни рабочей недели в южноуральских лесах ликвидировано 29 пожаров на площади 156 гектар. Всего, с начала пожароопасного сезона, на территории лесного фонда области ликвидировано 439 лесных пожара на площади 8473 гектара.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Автор: 
Любовь Юрина
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