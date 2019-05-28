В Челябинской области восстанавливают лес после пожаров

Более шести тысяч сеянцев сосны в рамках акции «АЭРОбика» посадили на месте пожара в Баландинском бору (Сосновский район Челябинской области) сотрудники Челябинского металлургического комбината, «Шершневского лесничества» и волонтеры фонда «Моя планета».

«Сегодня мы находимся на территории, где был пожар в 2008 и 2010 году. В результате полтора гектара леса погибло. После этого здесь провели санитарную рубку. Новым деревьям, которые посадят сегодня, уход будет необходим три раза в год в течение двух лет. Лесничество будет следить», – рассказал исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Перед посадкой активисты сделали зарядку, а Сергей Лавров вместе с исполняющим обязанности министра экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым показали, как правильно сажать деревья.

Всего в этом году в регионе пострадало восемь тысяч гектар леса. В рамках лесовосстановительного проекта «АЭРОбика» за май было высажено 97 тысяч молодых сосен. Как отметил Сергей Лихачев, работ по озеленению в городе Челябинск и его пригородах предстоит еще много.