В Миассе на улицу Богдана Хмельницкого вернулась гигантская лужа

В Миассе (Челябинская область) на улицу Богдана Хмельницкого вернулась гигантская лужа. В результате небольшого дождя снова затопило отрезок улицы Богдана Хмельницкого - под водой оказался единственный путь к школе №9.

Лужа размером в несколько сотен метром появляется здесь регулярно на протяжении многих лет. Последний раз ее откачивали с помощью коммунальной техники в начале апреля. Экстренные меры городские власти приняли после множества публикаций в СМИ. Внимание на проблему обратила общественная организация «Гражданский патруль».

«Эти 300 метров дороги с глубокими ямами - давняя болячка города, люди годами ездят по нему с детьми и периодически попадают в водную ловушку. После нашего обращения и внимания СМИ администрация Миасса приняла решение реконструировать ливневую канализацию до конца 2019-го года. Однако до сих пор ситуация остается критической», - отметила руководитель местного отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова.

Сегодня, 28 мая, правозащитники снова обратились к властям города с просьбой принять экстренные меры и до проведения ремонтных работ регулярно мониторить опасный участок.