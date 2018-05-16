В пяти городах Челябинской области объявлены НМУ

В Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Росприроднадзора области, НМУ первой степени опасности прогнозируются с 19 часов 16 мая до 14 часов 17 мая на территории пяти муниципалитетов области - в Челябинске, Карабаше, Коркино, Троицке, Сатка. Предупреждения объявлены и отдельным предприятиям региона, отмечают в Челябинском Гидрометцентре.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия будут способствовать накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей, подчеркнули в ЕДДС Челябинска.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом. Управление убедительно просит руководителей промышленных предприятий взять под личный контроль выполнение мероприятий по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Владельцев автотранспортных средств просят по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.

В этот период рекомендуется диетическое питание с ограничением соли, жирной и трудноусвояемой пищи

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.