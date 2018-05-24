В пятницу в Челябинской области облачно, грозы

В пятницу, 25 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, в горах до сильных, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 17 градусов, влажность воздуха 77%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов. По области – плюс 14-19 градусов, на юге – до плюс 24 градусов. Ночью – плюс 9-14 градусов, при прояснении – до плюс 6 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 4 часа 30 минут, заход - в 21 час 12 минут. Долгота светового дня – 16 часов 42 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Епифанов день, Рябиновка.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Именины в этот день: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.