Вторник в Челябинской области будет дождливым

Во вторник, 29 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода, в большинстве районов пройдут дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 6 градусов, влажность воздуха 54%, ветер северный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 10-12 градусов. По области – плюс 8-13 градусов. Ночью – плюс 1-3 градуса. Ветер северный, северо-западный 5-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 4 часа 25 минут, заход - в 21 час 18 минут. Долгота светового дня – 16 часов 53 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Федор Житник.

На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.