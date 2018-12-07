За событиями на челябинской свалке присмотрят с воздуха

За челябинской свалкой присмотрят с воздуха беспилотные аппараты.

Сегодня, седьмого декабря, около полудня специалисты министерства экологии региона произвели показательный запуск дрона, приобретенного специально для наблюдения за жизнью большой помойки и слежки за предприятиями-нарушителями (свалка официально закрыта в сентябре этого года, но продолжает принимать непрошеных гостей).

Тем временем, предприятия, незаконно вывозящие на закрытую городскую свалку в Металлургическом районе Челябинска, - не единственная проблема. Свалка уже несколько недель находится во власти возгораний мусора. В связи с большим числом жалоб жителей на тяжелую экологическую ситуацию в мегаполисе министр экологии Сергей Лихачев поручил усилить контроль за мероприятиями по тушению очагов возгораний отходов на свалке.

По информации управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, сегодня, седьмого декабря, ранним утром на свалке были зафиксированы три очага тления. В настоящее время проводятся работы по ликвидации возгораний.

Вчера, шестого декабря, на свалке проводились работы по ликвидации ранее обнаруженных (локализованных) очагов тления мусора, была произведена отсыпка прилегающих к очагам возгорания участков, использовано более полутора тысяч тонн грунта. С тлением боролись сотрудники МЧС, работники АО «Южуралмост», ИП «Гараев», ООО «СК Геострой», ООО «Капитал Строй» (всего 35 человека и 26 единиц техники).