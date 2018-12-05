Жители Коркино из-за горящего разреза плохо видят и с трудом дышат

В Челябинской области жители многострадального города Коркино третий день – начиная с понедельника - не могут нормально дышать и плохо видят: мало того что город и окрестности с самого утра накрывает туманом – густым, как сметана, так еще и запах гари такой сильный, что жжет в носу и раскалывается голова.

«Мы живем, как в фильме ужасов. Едешь утром на работу в сторону поселка Розы и почти ничего не видишь. От отвратительного запаха гари люди мучаются с давлением, вынуждены пить таблетки от сильнейшей головной боли», - поделились с агентством «Урал-пресс-информ» горожане.

В министерстве экологии Челябинской области сообщили, что к ним пока жалобы от коркинцев не поступали.

«Наша лаборатория раз в неделю, по понедельникам, делает в поселке Роза замеры. Пока готовы данные от 26 ноября, за третье декабря результатов исследований у нас еще нет. В прошлый понедельник в поселке Роза наш Центр экологического мониторинга, взяв пробы атмосферного воздуха, зафиксировал превышение по сероводороду», - рассказали в региональном министерстве экологии.

В отделе экологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области сообщили, что сегодня, пятого декабря, звонки от жителей Коркино поступали с самого утра – и не один. В этом ведомстве также пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

Около полутора недель назад коркинцы также жаловались на горение разреза, который когда-то был гордостью всего Южного Урала, прислав агентству видео, которое сказало красноречивее всяких слов: Коркино – в большой беде.