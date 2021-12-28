28.12.2021
Абоненты МегаФона при покупке смартфонов теперь могут хорошо сэкономить
28.12.2021
Сергей Миронов – Минздраву: Стоит прислушаться к рекомендациям ВОЗ по детской вакцинации
28.12.2021
Более 100 региональных сервисов будут доступны на портале госуслуг с 2022 года
28.12.2021
Южноуральцам предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками
28.12.2021
Детский омбудсмен предложила разрешить оплачивать маткапиталом дорогостоящее лечение
28.12.2021
Каким будет год кино Челябинского областного Киноцентра
Абоненты МегаФона при покупке смартфонов теперь могут хорошо сэкономить
14.12.2021
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК
09.12.2021
Private LTE: МегаФон поможет предприятиям СИБУРа еще лучше управлять производственными процессами
08.12.2021
Южноуральцев все сильнее покоряет TikTok, однако ВКонтакте - вне конкуренции
01.12.2021
Жители Челябинской области все чаще приобретают товары для «умного дома»
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021