Администрация Миасса покупает баян за миллион рублей

Депутата Госдумы от Челябинской области Виталия Пашина удивила стоимость покупки баянов для школы искусств в Миассе. Местная администрация покупает инструменты за один миллион 400 тысяч рублей. Об этом политик написал на своей странице Facebook.
«Продолжаем мониторить госзакупки, - написал Пашин. - А там администрация Миасса покупает три баяна за 1 403 970 рублей».
По его словам, баяны приобретают для школы искусств №2. Оснащение музыкальными инструментами школ искусств Миасса входит в план по реализации нацпроекта «Культура» в Челябинской области.
«Факт того, что на учреждения дополнительного образования обратили внимание, – ведется ремонт и переоснащение – только радует. Вопросы вызывает цена. Два ученических инструмента покупают по 187 835 каждый и один – за 1 028 300 рублей. Как мы не пытались, не смогли найти баян с такими же характеристиками свыше 500 тысяч рублей. Думаю, нужно проверить закупку. Вполне может быть, что на эту сумму можно купить больше инструментов», - подытожил Пашин.
В пресс-службе администрации Миасса пообещали прокомментировать покупку баянов завтра.