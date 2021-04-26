Акционеры Сбербанка снова получат рекордные дивиденды

Сбербанк сохранит размер дивидендов на уровне прошлого года, который оказался рекордным. Акционеры получат 422,4 миллиарда рублей – это 56% чистой прибыли от МСФО, или 18,7 рубля на одну акцию. В дальнейшем Сбер планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли. Об этом в видеообращении сообщил президент Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в 2019 году Сбер также заплатил 422,4 миллиарда рублей - рекордные для России дивиденды. Таким образом, всего за три года реализации Стратегии 2020 Сбер выплатил 1,055 триллиона рублей в виде дивидендов.

Комментируя эти результаты, депутат и председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков обратил внимание на то, что половина дивидендных выплат Сбербанка поступит в государственный бюджет, в Фонд Национального Благосостояния. «На днях глава государства в своем послании к Федеральному собранию обозначил многочисленные меры социальной поддержки населения страны. Безусловно, дивиденды Сбербанка окажут существенное влияние на темпы решения задач, которые поставил перед нами глава государства», — подчеркнул Аксаков.

В своем выступлении президент Сбербанка также отметил, что за прошлый год Сбер заработал 760 миллиардов рублей чистой прибыли. Это хороший результат в мировом контексте: по объёму прибыли Сбер - первый среди банков Европы и десятый - в мире. С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате это позволило даже нарастить эффективность: соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня - 34,6%.

В 2020 году был запущен новый бренд - Сбер. По словам Грефа, это стало одной из важнейших вех 2020 года. Она отразила переход Сбербанка от построения исключительно финансового бизнеса к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента. Экосистема Сбера оказалась особенно востребованной в период самоизоляции, когда выросла роль онлайн-сервисов. В результате выручка всех нефинансовых бизнесов за прошлый год выросла в несколько раз и составила 71 млрд рублей. Как сообщил Греф, построение интегрированной экосистемы останется одна из ключевых задач до 2023 года.

В финальной части своего выступления Герман Греф рассказал, что Сбер присоединился к глобальным ESG-инициативам под эгидой ООН и начал собственную системную ESG-трансформацию по трём направлениям: снижая собственное влияние на окружающую среду; помогая своим клиентам в ESG-трансформации бизнеса, консультируя их по вопросам управления экологическими и социальными рисками; развивая «зелёное» финансирование.