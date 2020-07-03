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Алексей Текслер выступил с предложениями по расширению господдержки промышленности

Экономика
Сегодня, 20:42
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с рядом предложений по расширению государственной поддержки промышленных предприятий на заседании рабочей группы «Промышленность» Государственного совета, которое прошло в формате ВКС.

Предложения Алексей Текслер озвучил несколько инициатив по государственной поддержке предприятий в дополнение к поддержанным им предложениям, подготовленным рабочей группой для включения в проект перечня поручений Президента РФ.

Для развития внутрироссийской кооперации Алексей Текслер предложил создать специальные страницы для регионов в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Это, по его мнению, позволит обеспечить оперативный обмен информацией между региональными органами исполнительной власти в сфере промышленности и предприятиями. «Это позволит видеть, администрировать и строить кооперационные цепочки не только внутри региона, но и между предприятиями всей страны», – подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер также предложил увеличить лимиты федерального Фонда развития промышленности с 500 миллионов до одного миллиарда рублей по программе «Проекты развития». Глава региона считает, что по конкретным проектам нужно снизить базовую ставку по займу с нынешних 5% до 3%.

Кроме того, Алексей Текслер выступил с инициативой возобновить финансирование механизма поддержки участников промышленных кластеров. В настоящий момент субсидирование ведется только на региональном уровне.

Директор регионального ФРП Сергей Казаков отметил, что в период выхода экономики из ситуации, связанной с пандемией, министерство промышленности Челябинской области и региональный фонд развития промышленности (ФРП) расширяют список мер поддержки и делают их, включая программы льготного заёмного финансирования, доступнее для предприятий. По его словам, на прошлой неделе были упрощены требования по программе «Проекты развития», снижена ставка до 2% годовых при банковской гарантии и доля софинансирования со стороны заявителя с 50% до 30% от бюджета проекта.

«Промышленные кластеры получают поддержку в виде субсидий на модернизацию действующего производства (до 20 миллионов рублей на предприятие)», - отметил Казаков.

Кроме того, по мнению Алексея Текслера, назрела необходимость в расширении мер господдержки путем включения в перечень системообразующих и градообразующих предприятий в моногородах.

«У нас 16 моногородов в области, в каждом промышленном регионе они есть. Все градообразующие предприятия, по сути, для каждого из моногородов являются системообразующими. Эти меры достаточно актуальны», - отметил Алексей Текслер.

Ранее президент России Владимир Путин включил в перечень поручений предложения Алексея Текслера, озвученные им в мае на совещании о ситуации на рынке труда. Среди одобренных инициатив было предложение по распространению мер государственной поддержки системообразующих предприятий на градообразующие предприятия моногородов.

Как уточнили в пресс-службе минэкономразвития региона, на сегодня в федеральный список системообразующих компаний входит более одной тысячи предприятий страны, в том числе 25 – из Челябинской области (из них только четыре градообразующих предприятия из моногородов). Им предоставляют преференции по налогам, доступ к антикризисным банковским продуктам. Алексей Текслер предлагает распространить эти меры и на градообразующие предприятия остальных моногородов (в Челябинской области – восемь).

Вице-спикер Законодательного собрания области Олег Голиков также считает важным поддержать экономику моногородов в период пандемии. «От стабильной работы градообразующих предприятий в них зависит благополучие горожан, развитие муниципалитета, социальные гарантии, - подчеркнул Голиков. – Для того, чтобы градообразующим предприятиям в моногородах оставаться «на плаву», необходима поддержка инвесторов, доступ к льготному кредитованию и налогообложению».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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