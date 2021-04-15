«Ариант» будет производить в Краснодарском крае пиво и повышать культуру его потребления

Крупнейший российский производитель вина - Группа компаний «Ариант» (Челябинская область) - открывает собственную пивоварню. Производство будет расположено в поселке Виноградный Анапского района, в Центре энологического туризма Villa Aristov. Первая партия пива выйдет уже летом этого года.

«Считается, что вино - благородный напиток, а пиво недотягивает до этого определения. Мы хотим показать, что пиво тоже может быть изысканным и многогранным, ведь у этого напитка есть своя история и традиции. Благодаря уникальному вкусу и жаждоутоляющему действию, пиво пользуется высоким спросом у населения, особенно в летний сезон. Мы, с одной стороны, хотим удовлетворить этот спрос, а с другой - повысить знания об этом напитке и культуру его потребления», - рассказал генеральный директор «ЦПИ-Ариант» рассказал Игорь Калаянов.

Мощность пивоварни рассчитана на 576 тысяч литров пива в год. Производство полностью автоматизировано, технологический процесс будет контролироваться специалистами на всех этапах. Потенциал оборудования позволит производить любые сорта по стойкости, крепости, плотности. ГК «Ариант» планирует выпускать до восьми видов пива.

Реализация продукции будет осуществляться на месте производства (Villa Aristov) и в собственных розничных магазинах компании.

Напомним, ГК «Ариант» на днях представила проект развития территории в поселке Виноградный. Там расположится многофункциональный туристический центр Villa Aristov, новая винодельня, а также жилой комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров.

СПРАВКА

В состав группы компаний «Ариант» входит «ЦПИ-Ариант», винодельня «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», агрофирма «Ариант». Это одна из крупнейших компаний России. Располагает производственными площадками в Челябинской области и Краснодарском крае.

В 2020 году на рынок поступило более 90 миллионов бутылок вина и свыше 92 тысяч тонн мясной продукции. Винодельня «Кубань-Вино» - лидер винодельческой отрасли страны. Она включает в себя Центр классического виноделия, Центр энологии, Центр индустриального виноделия. Все вина производятся на современном европейском оборудовании под контролем итальянских энологов-консультантов компании Enofly.

В ведении агрофирмы «Южная» находится 12 213 гектаров земли на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников составляет 8 896 гектаров. Собственный питомник виноградных саженцев, открытый на базе агрофирмы, является крупнейшим и уникальным в масштабах не только России, но и Европы.

Уникальность агрофирмы «Ариант» заключается в принципе замкнутого производственного цикла: от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной продукции в сети фирменных магазинов.