«Ариант» приобрел для челябинского центра сердечно-сосудистой хирургии высокотехнологичный рентгеновский аппарат

Группа компаний «Ариант» помогла челябинскому федеральному центру сердечно-сосудистой хирургииприобрести в собственность операционный малодозный ангиографический комплекс.

Особой ценностью этого современного рентгеновского аппарата является высокая информативность получаемого изображения сердечно-сосудистой системы человека.

Как отмечают в пресс-службе ГК «Ариант», центр получил этот ангиограф пять лет назад от одной из зарубежных компаний на условиях бессрочной и безвозмездной аренды. Однако после смены руководства предприятие, предоставляющее аппарат, потребовало либо выкупить, либо вернуть комплекс.

«Современный низкодозный аппарат с плоскоматочным детектором высокого класса с обилием цифровых программ жизненно необходим нашим пациентам. На нем выполняется весь спектр диагностических исследований и хирургических вмешательств как у взрослых, так и у детей при некоторых видах врожденных пороков, - рассказывает заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Сергей Пискунов. - Всего за пять лет работы на этом аппарате было выполнено около 9,5 тысячи операций и исследований».

Группа компаний «Ариант» полностью возместила стоимость аппарата.

Интересно, что это не первая благотворительная акция предприятия: на протяжении долгих лет «Ариант» активно поддерживает крупномасштабные социальные и благотворительные проекты, в том числе в сфере здравоохранения. В 2019 году группа компаний уже оказывала помощь кардиологическому центру, оснастив палаты реанимации в детском отделении кардиохирургии в соответствии с СанПИНами. А в прошлом году компания приобрела для центра Hyundaiминивэн для комфортной перевозки прооперированных пациентов на долечивание в ГКБ 2.