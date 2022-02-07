07.02.2022
Четвертый день Олимпиады: хоккеистки играют в защитных масках, Россия теряет лидерство в медальном зачёте
07.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 8 февраля
07.02.2022
Усть-катавский трамвай «отправили» в космос
07.02.2022
Челябинка взяла шесть кредитов, чтобы перевести миллион рублей мошенникам
07.02.2022
Социалисты организовали акцию «Подари книгу»
07.02.2022
«Ариант» приобрел для челябинского центра сердечно-сосудистой хирургии высокотехнологичный рентгеновский аппарат
«Ариант» приобрел для челябинского центра сердечно-сосудистой хирургии высокотехнологичный рентгеновский аппарат
24.01.2022
По итогам 2021 года «Ариант» остается лидером отрасли по объемам производства
17.09.2021
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом центры «Ариант»
02.09.2021
«Ариант» и «Спартак» объявили о сотрудничестве
25.06.2021
В Челябинске открыли памятник врачам, борющимся с коронавирусом
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022