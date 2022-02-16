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16.02.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Центральном районе Челябинске в 2022-м году появится первая в истории города зона отдыха для де
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16.02.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2022

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15.02.2022

В Еманжелинске построили новый дом для жителей аварийных домов и детей-сирот
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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ГК «Ариант» взяла в лизинг 65 тракторов по программе «Беларусь» от «Сбербанк Лизинг»

Челябинское отделение Сбербанка и «Сбербанк Лизинг» предоставили группе компаний «Ариант» в лизинг по программе «Беларусь» 65 тракторов общей стоимостью 137 миллионов рублей. Техника предназначена для агрофирмы «Южная». Предприятие входит в ГК «Ариант» и занимается выращиванием и переработкой винограда (бренды «Шато Тамань», «Высокий берег», «ARISTOV»).

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, по условиям программы Республика Беларусь компенсирует часть лизинговых платежей. Действие программы распространяется только на новую технику, произведенную на территории республики: тракторы, оборудование, прицепы и полуприцепы, вагоны, пассажирский транспорт и другие виды техники.

«Мы много лет сотрудничаем с ГК «Ариант» и рады предоставить еще одну возможность для развития бизнеса. Срок рассмотрения сделки составил всего 7 дней. Компания оперативно получит технику на льготных условиях без бумажной волокиты», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

«Агрофирма занимается выращиванием винограда, начиная от посадки саженцев до сбора урожая и его первичной переработки. Новые тракторы позволят усовершенствовать процесс производства. Благодарим Сбербанк за сотрудничество и оперативность в приобретении техники на выгодных условиях», - отметил Игорь Чемерис, генеральный директор ООО агрофирма «Южная».

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.02.2022

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Города и районы Челябинской области, в которых активно развивается туризм, рискуют потерять свою
16.02.2022

Мнение регоператора: Челябинская область может потерять свою привлекательность для туристов из-за нелегальных свалок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории четырех городов Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические усл
15.02.2022

«Режим черного неба» объявлен в четырех городах Челябинской области
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В центре Челябинска создадут первую в историю города инклюзивную зону отдыха
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В Октябрьском районе десятимесячная девочка умерла от ожогов

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Челябинские власти сообщили о ночной обработке опасных участков дорог реагентами

11.02.2022 21:16

14 февраля челябинские больничные клоуны признаются в любви детям

11.02.2022 20:59

В выходные в Челябинской области местами снег и слабый ветер

11.02.2022 20:43

Южноуральцев предупреждают о снегопадах

11.02.2022 20:22

В Челябинске построят новый МФЦ для миграционной службы

11.02.2022 18:43

В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские

11.02.2022 18:33

Мошенник из Магнитогорска искал жертв на сайтах знакомств и выманивал у них деньги на лечение

11.02.2022 18:24

Житель Сосновского района предстанет перед судом за избиение маленького сына