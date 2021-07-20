Банкоматы Сбербанка принимают пластиковые карты на переработку

Клиенты Сбербанка теперь могут сдать банковскую карту с истекшим сроком действия на переработку. Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить её в банкомат. На экране устройства появится информация, что срок обслуживания карты истёк, и предложение сдать её на переработку — на него нужно согласиться, — после чего карта останется в банкомате и отправится на утилизацию. Если клиент авторизовался бесконтактно, то потребуется завершить обслуживание и вставить карту в банкомат.

В настоящий момент утилизировать таким образом можно только карты Сбербанка. В скором времени список банкоматов, в которых эта функция доступна, будет размещен на сайте Сбербанка.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Сбер не только активно поддерживает проекты с экологической и социальной направленностью, но и постоянно совершенствует свои сервисы, чтобы минимизировать влияние банка на окружающую среду. Принимая на переработку просроченные карты, мы мотивируем клиентов к осознанному и ответственному поведению. На сегодняшний день, сдать пластиковую карту на переработку возможно на 210 устройствах самообслуживания в Челябинской области».

По данным Банка России на 01.04.2021, в отечественном обороте находится примерно 300 млн банковских карт, то есть «пластиковые» деньги есть в каждом кошельке и, как правило, не в одном экземпляре. Впрочем, учитывая повсеместное распространение бесконтактных платежей с помощью NFC-устройств, пластиковый носитель требуется всё реже.

Когда у карт истекает срок действия, люди обычно выбрасывают их вместе с бытовым мусором, предварительно разрезав на мелкие кусочки, чтобы скрыть информацию о владельце, — но в таком случае пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями, распадаясь на опасные микрочастицы.

При этом важно учитывать, что пластиковые карты сделаны из ПВХ (PVC-3) — сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими пл9астиковыми изделиями, поскольку это может вывести из строя дорогостоящее оборудование. Поэтому собирать их необходимо отдельно.

В конце прошлого года Сбер сообщил о планах к 2023 году выпускать около половины от всех эмитируемых карт только в цифровом варианте, избегая использования пластика. С начала 2021 года у клиентов банка появилась возможность заказать карту только в цифровом виде, при необходимости клиент может дозаказать традиционную карту позднее.

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Пресс-служба

Челябинского отделения Сбербанка

Екатерина Миранчук

EMMiranchuk@sberbank.ru

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