Бизнес-миссия Челябинской области в Иран: на горизонте новые контракты

Руководители ряда предприятий Челябинской области вернулись из Ирана, где работали в составе российской бизнес-миссии. Все они отметили высокий интерес принимающей стороны, дружелюбную атмосферу и отчетливые перспективы подписания контрактов

«Я увидел то, на что и рассчитывал – разворот в нашу сторону, - рассказал агентству «Урал-Пресс-Информ» директор ООО «ИТЕК ББМВ» Борис Ведерников. Мне есть с чем сравнить, изменения за пять лет ощутимы. В сфере приборостроения отмечу высокую степень заинтересованности в российской продукции: китайские компании на иранском рынке контрольно-измерительного оборудования не представлены, а приборы из Германии и Японии занимают верхний ценовой сегмент. Мы побывали в иранском аналоге «Сколково» и провели более сорока деловых встреч. Я буквально не успевал общаться, можно сказать, что наблюдался ажиотаж. Это подтверждает, что Россия для них – надежный и выгодный партнер. Рынок емкий, и мы там нужны».

По словам Бориса Ведерникова, переговоры следует продолжать, но требуется более детальная проработка транспортной и финансовой логистики.

Кроме того, для обсуждения проектов, формирования контрактов и подготовки производственных процессов потенциальным партнерам из Ирана потребуются в достаточном количестве переводчики с фарси на русский язык, и это тоже важный аспект, по словам Бориса Ведерникова.

Когда подготовительные вопросы сотрудничества будут решены, можно будет участникам бизнес-миссии вернуться в Иран для обсуждения контрактов.