21.11.2022
Магнитогорское «Притяжение» покорило «Золотого Трезини»
21.11.2022
Неутешительная статистика: в Челябинске участились аварии с участием детей
21.11.2022
Приставы все-таки арестовали иномарку челябинца, который инсценировал ее угон
21.11.2022
В Челябинске решают, кто и за сколько установит новогоднюю елку на площади Революции
21.11.2022
После вмешательства прокуратуры в Аргаяшском районе отремонтированы дороги
21.11.2022
В Сосновском районе будут-судить горе-мать
Бизнес-миссия Челябинской области в Иран: на горизонте новые контракты
31.10.2022
Реестр надежных поставщиков для нужд СВО создают в Челябинской области
27.10.2022
Южноуральцам рассказали о трендах в соцсетях
13.10.2022
В ЮУТПП обсудили стратегию технологического прорыва и механизмы промышленной ипотеки
05.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022