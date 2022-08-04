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Общественники озаботились противодействием экстремизму и терроризму
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04.08.2022

Бизнес-омбудсмен Александр Гончаров: Отмечу активность делового сообщества
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04.08.2022

В Челябинске пятеро мужчин устроили массовую драку в магазине
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04.08.2022

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Бизнес-омбудсмен Александр Гончаров: Отмечу активность делового сообщества

К челябинскому бизнес-омбудсмену Александру Гончарову в первом полугодии поступило 218 обращений от предпринимателей. Острыми проблемами для предпринимателей остаются: размещение НТО,  земельные правоотношения, незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность  и  возбуждение уголовных дел.

Как отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, в 2022 году увеличилось количество обращений связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе, по вопросам получения субсидий и росту тарифов на услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Новым в практике уполномоченного стали обращения по вопросам размещения рекламы, оформления полисов ОСАГО, обязательной маркировки товаров, кредитования. Существенно сократилось число обращений по ненадлежащему исполнению заказчиками обязательств по муниципальным контрактам (всего четыре обращения). По вопросу погашения обязательств по муниципальным контрактам Уполномоченный активно взаимодействует с органами прокуратуры.

«Отмечу активную позицию делового сообщества и рост предложений по изменению норм действующего законодательства, направленных на улучшение условий ведения бизнеса. Это говорит, в том числе и о том, что у предпринимателей повышается уровень правовой грамотности и появляется стремление сделать условия работы более комфортными для всех. Со своей стороны, мы также постоянно занимается экспертизой законодательства и нормативных актов в и рамках совершенствования нормативно-правовой базы в адрес уполномоченных органов направили 27 мотивированных предложений по изменению законодательных норм», - сообщил бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

В настоящее время бизнес-омбудсменом рассмотрено около 50 обращений по результатам, которых права предпринимателей полностью или частично восстановлены.  По трем обращениям подготовлены и направлены ходатайства уполномоченного о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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