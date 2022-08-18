18.08.2022
В парижском мастер-классе «Ростелекома» примет участие титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова
18.08.2022
Более 20 тысяч южноуральцев заранее начали готовиться к пенсии в 2022 году
18.08.2022
Предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат на приобретенное оборудование
18.08.2022
Аэрофлот вводит спецтариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах
18.08.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников
18.08.2022
Челябинский театр современного танца открывает сезон
Более 20 тысяч южноуральцев заранее начали готовиться к пенсии в 2022 году
18.08.2022
Аэрофлот вводит спецтариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах
12.08.2022
В Челябинской области посчитали пенсионеров и их среднюю пенсию
19.07.2022
С 1 августа получат надбавку к пенсии более 7 млн. человек
29.03.2022
За счет чего можно увеличить пенсию
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022