Более 20 тысяч южноуральцев заранее начали готовиться к пенсии в 2022 году

С начала 2022 года более 20 тысяч жителей Челябинской области занялись оформлением документов для выхода на пенсию.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Челябинской области, подать заявление о назначении пенсии можно за месяц до даты возникновения права на нее.

Страховая пенсия гражданину назначается со дня обращения, но не ранее, чем появится на нее право. В дальнейшем предпенсионер сможет оформить пенсию удаленно на сайте ПФР или через портал госуслуг.

В пенсионном фонде предупреждают, если предпенсионер обратится за оформлением прямо перед выходом на пенсию, стандартные процедуры могут затребовать больше времени. Специалисты отделений ПФР по Челябинской области проверяют правильность оформления документов, оказывают содействие в поиске недостающей информации о периодах, включенных в страховой стаж, делают запросы в государственные и муниципальные органы, военные комиссариаты, архивные организации, располагающие данными. Все эти сведения могут повлиять на размер пенсии.

Если работодатель заключил соглашение об электронном взаимодействии с ПФР, кадровые службы самостоятельно представляют документы по сотрудникам, которые планируют обратиться за оформлением пенсии.

Если гражданин не работает, то ему следует самостоятельно обратиться в ОПФР по Челябинской области с паспортом и документами о периодах трудовой деятельности.

Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что с несколькими категориями граждан работа ведется заранее. Это предпенсионеры, которым осталось пять лет до даты выхода на страховую пенсию по старости, лица, имеющие длительный стаж работы (для мужчин – 42 года, а для женщин – 37 лет) и многодетные матери, имеющие трех и более детей.