Бюджет Челябинска получил 733,2 миллиона рублей

Бюджет Челябинска пополнился на 733,2 миллиона рублей за счёт налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов. Соответствующее решение принято 27 июня на заседании Челябинской городской думы.

Почти 18% из поступивших средств - 129,9 миллиона рублей – предусмотрены для финансирования мероприятий в сфере образования, в том числе подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.

Порядка 17% - 124,1 миллиона рублей - планируется потратить на развитие, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности в городе Челябинске. 1

На сохранение и развитие культуры направят 10,9 миллиона рублей, на физическую культуру и спорт - 53,7 миллиона рублей; на социальную поддержку населения и укрепление общественного здоровья - 23,9 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство в городе Челябинске» дополнительные средства будут выделены на строительство детских садов, ведущееся в Парковом-2 и 55-м микрорайоне.