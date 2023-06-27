27.06.2023
В Магнитогорске депутаты передали муниципальное помещение в добрые руки
27.06.2023
Бюджет Челябинска получил 733,2 миллиона рублей
27.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня (18+)
27.06.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева
27.06.2023
Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам
27.06.2023
В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина
Бюджет Челябинска получил 733,2 миллиона рублей
27.06.2023
В Челябинске назначены публичные слушания по вопросу преобразования города
16.06.2023
Новые аргумента «за» отмену двухуровневой системы местного самоуправления в Челябинске
14.06.2023
Челябинск может вернуться к одноуровневой системе местного самоуправления
31.05.2023
В городской Думе Челябинска предложили жителям публичные слушания проводить дистанционно
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023