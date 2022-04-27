Бюджет Магнитогорска назван максимально эффективным

Поступившие доходы бюджета Магнитогорска (Челябинская область) в 21 млрд рублей - самый большой показатель за всю историю города.

Отчет об исполнении бюджета за прошлый год обсудили депутаты на заседании городского Собрания. Отмечено, что в городскую казну поступили доходы в сумме 21 млрд. рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов, то есть то, что город заработал самостоятельно, превысило плановый показатель на 21% и составило 7,2 млрд рублей.

В целом поступление собственных доходов в сравнении с 2020 годом увеличилось на 25%. Основной прирост обеспечен налогом на доходы физических лиц. В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшая доля приходится на налог на доходы физических лиц – 4,6 млрд руб. или 64%.

Депутаты отметили, что расходная часть бюджета в 2021 году исполнена в сумме 18,6 млрд рублей. В структуре расходов сохранялась приоритетность финансирования направлений социальной сферы. На управления образования, культуры, физической культуры и спорту, социальной защиты населения направлено 10,8 млрд рублей.

Расходы на капитальное строительство, инженерное обеспечение, транспорт, связь, жилищно-коммунальную сферу составили 6,7 млрд рублей. Средства направлены на строительство, реконструкцию и ремонт социально-значимых объектов, дорог и содержание объектов благоустройства и наружного освещения, поддержку городского пассажирского транспорта, на переселение граждан из аварийного жилья, социальные выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья, предоставление жилых помещений детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Спикер Собрания Александр Морозов сделал акцент на том, что не все происходящие в городе изменения видны жителям: «Например, реконструкция объектов городской инфраструктуры незаметна «простому» глазу, но она очень важна. В частности, в прошлом году завершился очередной этап модернизации очистных сооружений правого берега. Стоимость работ – более 127 млн. рублей. В конце прошлого года объект введен в эксплуатацию.

Сейчас предстоит следующий этап - сооружение биологической очистки сточных вод первой очереди. Цена контракта, заключенного с уфимскими специалистами, свыше полумиллиарда рублей. Такие работы - это не только экология, но еще и безопасность жителей», - уточнил он.